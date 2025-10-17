Поиск

Суд частично отменил арест объектов по второму иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока в пятницу принял решение о частичной отмене обеспечительных мер по второму иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и ряда физлиц.

"Прокуратура ходатайствовала о снятии ранее наложенных обеспечительных мер на объекты добросовестных приобретателей. Многие из них сегодня пришли - это нынешние собственники объектов недвижимости. Им всем отказали в привлечении в качестве третьих лиц, потому что судья обеспечительные меры в отношении добросовестных покупателей отменила", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Николаева Александр Бондаренко.

Кроме того, Генпрокуратура уточнила исковые требования: вместо 700 млн рублей ведомство теперь намерено взыскать с Николаева более 1 млрд рублей.

Суд также привлек еще пять физических лиц в качестве ответчиков. "Это те, кто имеет доли в компаниях Глотова (Дмитрий Глотов, бывший партнер Николаева по бизнесу - ИФ)", - пояснил собеседник агентства.

Следующее заседание по делу состоится 30 октября.

Как сообщалось, Генпрокуратура в сентябре подала второй иск об изъятии активов бывшего мэра Владивостока и ряда физлиц. Среди ответчиков, помимо Николаева, числятся его мать Раиса Николаева, сестра Виктория Николаева, еще пять физлиц, в том числе Дмитрий Глотов и его сын Богдан Глотов, а также девять ООО.

Раиса Николаева является владельцем или совладельцем ряда юрлиц-ответчиков, Виктория Николаева - действующий депутат Госдумы РФ, является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В июле суд удовлетворил первый иск Генпрокуратуры к Николаеву, его родственникам и ряду ООО, изъяв в доход РФ 821 объект недвижимости. Также с ответчиков солидарно взыскано 590,2 млн рублей.

Николаев занимал кресло мэра в 2004-2007 годах, его полномочия были прекращены досрочно, поскольку в декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за должностные преступления (злоупотребление полномочиями и превышение полномочий). Он также на три года был лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Позднее Николаев в добровольном порядке в полном объеме возместил ущерб, который, по данным прокуратуры, составил около 13 млн рублей.

Владивосток Владимир Николаев Генпрокуратура РФ
