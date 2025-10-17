Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Посольство Японии в связи с ростом российского турпотока в страну объявило конкурс для российских подрядчиков на создание визового центра, документ о конкурсе опубликован на сайте дипмиссии.

"Большое воздействие на визовую работу в посольстве Японии в России, а также в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и предположительно эта тенденция сохранится. Для решения вышеуказанных задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений (прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на различные запросы, возврат паспортов после окончания проверки и т.д.), в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр)", - говорится в сообщении.

В посольстве поясняют, что "надежного подрядчика было решено выбрать с помощью конкурса проектов".

Как сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные посольства, в 2023 году в России было выдано 20 тысяч виз, в 2024 году - уже 51 тысяча, что превышает показатель предыдущего года в 2,6 раза.

"В посольстве также пояснили, что цель создания центра - уменьшение времени ожидания виз. Планируется, что визовый центр начнет работу после новогодних каникул - с 9 января 2026 года. Сроки оформления документов и размер визового сбора будут определены в ходе переговоров с выбранным подрядчиком", - отметили в РСТ.

По мнению российских туроператоров, турпоток в Японию действительно быстро растет в последние годы, и желание посольства снизить нагрузку понятно. Но для туркомпаний работа с документами клиентов усложнится, кроме того, виза станет платной.

"В отсутствие прямого контакта с консульством сложнее станет решать нестандартные вопросы. Обычно напрямую в консульстве все это быстро решается, а вот визовые центры так не умеют, поэтому зачастую просто отказывают в приеме документов. Можно только надеяться, что процент отказов в визе не вырастет. Взаимодействие с визовыми центрами всегда усложняет жизнь. В случае с Японией, во-первых, виза станет платной, во-вторых, увеличатся сроки оформления", - считает гендиректор компании "Сатмаркет" Ирина Сетун.

По словам заместителя начальника отдела выездного туризма BSI Group Екатерины Сикора, несмотря на очереди в посольство и увеличение сроков рассмотрения, визы сейчас выдаются до начала тура без срывов.

"Не было случаев, чтобы у туристов сорвалась поездка в Японию. А опыт работы с визовыми центрами показывает, что процесс подачи документов и получения готовых паспортов станет сложнее: по меньшей мере, увеличатся сроки рассмотрения заявлений, а также возникнут проблемы, связанные с использованием недобросовестными агентами программ по "отлову" свободных слотов и последующей их перепродажей. К тому же будет взиматься сервисный сбор", - пояснила Сикора.

По данным Японской национальной туристской организации JNTO, с января по сентябрь 2025 года в Японию въехало 129 тысяч российских граждан, на 102% больше, чем за тот же период годом ранее. Среди причин роста - сравнительно простая процедура оформления виз и появление большого числа стыковочных рейсов через аэропорты Китая.