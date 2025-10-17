Все ранее задержанные поезда в Крым прибыли в пункты назначения

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о прибытии всех ранее задержанных пассажирских поездов в Крым.

"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые ранее задерживались в пути, прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу ГСЭ заявил о задержке пяти поездов в Крым. Причины выхода из графика в компании не назвали.

В телеграм-канале Южной транспортной прокуратуры сообщалось, что пассажирские поезда, маршрут которых пролегал по территории Крымского полуострова, 17 октября задерживались в пути из-за происшествия на станции Остряково в Крыму.

В пятницу утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что несколько электроподстанций в Крыму получили повреждения в результате атаки беспилотников, идут восстановительные работы. В свою очередь председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале уточнял, что из-за повреждений на объектах электросетевого хозяйства региона для снятия аварийной перегрузки вводились графики временного отключения.