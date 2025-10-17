Поиск

Сотрудников "дочки" "Облкоммунэнерго" заподозрили в мошенничестве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве сотрудников АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

"По версии следствия, представители АО "Объединенная теплоснабжающая компания" с 2021 года по сентябрь 2025 года, злоупотребляя доверием при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа с АО "Уралсевергаз", похитили у последней имущество на сумму порядка 10 млн рублей. Имена представителей АО "Объединенная теплоснабжающая компания" пока остаются неизвестным", - сказал собеседник агентства.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

АО "Объединенная теплоснабжающая компания" осуществляет генерацию, передачу и сбыт тепловой энергии в 12 муниципалитетах Свердловской области, дополнительно оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в четырех населенных пунктах. Компания образована 17 декабря 2013 года, ее единственным акционером является АО "Облкоммунэнерго".

АО "Уралсевергаз" было учреждено в 1998 году и является основным поставщиком газа в Свердловской области. Сейчас компания не раскрывает своих владельцев.

Генпрокуратура ранее заявляла иск об изъятии в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". 10 октября суд полностью удовлетворил этот иск.

