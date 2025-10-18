Подразделения группировок войск "Центр" и "Запад" улучшили позиции в зоне СВО за сутки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр" и "Запад" за прошедшие сутки улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Петровское, Удачное и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

Потери украинских сил в течение суток на этом участке составили до 580 военных, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило ведомство.

По его данным, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину украинской обороны подразделения группировки "Восток".

Группировкой "Запад" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах Купянска, Моначиновки Харьковской области, Дробышево и Яровой в ДНР, сообщило министерство.

"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка "Восток" за сутки нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Полтавка Запорожской области, Подгавриловка и Покровское Днепропетровской области.

"Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Корчаковка, Садки, Андреевка, Сенное, Стрелецкая Пушкарка и Пролетарское Сумской области", - информирует ведомство.

По данным военных, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и пехотной бригад ВСУ в районах Волчанска и Дергачей.

"ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Приморское Запорожской области, Садовое и Львово Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки группировка уничтожила более 75 украинских военных, бронемашину, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.