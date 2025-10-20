Военные заявили об ударах по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также поражены пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.