Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, нанесли удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что группировка нанесла удары по трем бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным министерства, потери армии Украины за сутки составили: свыше 350 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что группировка нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречанское и Волчанск Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки за сутки составили свыше 200 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов, сказали в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в ДНР и Харьковской области.

"Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили военные.

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР, потери украинской армии составили: до 220 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Отрадокаменка Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери армии Украины за сутки составили: более 65 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Росздравнадзор отметил рост числа обращений об обеспечении лекарствами

Штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону составят до 200 тысяч рублей

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

Число отравившихся продукцией сетевого магазина в Бурятии выросло до 89 человек

Самолет AZAL выкатился за пределы ВПП после экстренной посадки в Пулково

Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

