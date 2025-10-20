Поиск

Госдума во вторник рассмотрит проект об особенностях рекламы энергетических напитков

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совет Госдумы определил 21 октября датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в закон "О рекламе" в части особенности рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект планируем рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 21 октября", - цитируют в пресс-службе палаты парламента слова Володина по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

Законопроектом предлагается исключить из рекламы энергетических напитков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании в них витаминов или биологически активных добавок. Кроме того, согласно инициативе, любая реклама энергетиков должна будет обязательно содержать указание о том, что их чрезмерное употребление несет вред для здоровья.

Запрет на продажу энергетических напитков детям действует с 1 марта. "Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений", - отмечал ранее Володин.

"Государственная дума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз", - сказал председатель Госдумы.

