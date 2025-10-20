Депутат Макаров сообщил, что ГД рассмотрит корректировку федерального бюджета на 2025 г. без доработок

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменения в закон о федеральном бюджете на 2025 г. в Госдуму не поступало, документ планируется рассмотреть во втором и сразу в третьем чтении на пленарном заседании, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Законопроект идет без поправок. В первом чтении мы уже с вами за него проголосовали, с учетом того, что поправок не поступило, у меня предложение - предложить Государственной Думе рассмотреть его во втором и третьем чтении. Поправок нет, нам нечего дорабатывать", - сказал Макаров в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы в понедельник.

Согласно плану работы парламента, документ планируется рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 21 октября.

Законопроект (N1026191-8) в сентябре внесло в парламент правительство.

Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета составят 36,56 трлн руб., расходы - 42,82 трлн руб., дефицит - 5,74 трлн руб. (2,6% ВВП). По сравнению с действующим законом доходы увеличены на 376 млрд руб., расходы вырастут на 2,64 трлн руб., дефицит - на 1,94 трлн руб.

В пояснительных материалах отмечается, что корректировка вызвана изменением прогноза социально-экономического развития: рост ВВП ожидается на уровне 1% против прежних 2,5%, инфляция - 6,8% против ожидавшихся 7,6%, курс - 86,1 руб./$1 против планировавшегося 94,3 руб./$1, цена на российскую нефть - $58 за баррель (ранее - $56).

Комитет по бюджету и налогам подчеркивал, что доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета снижается с 30,3% в 2024 г. до 23,3% в 2025 г., что свидетельствует о снижении зависимости государственных финансов от внешней конъюнктуры.

Финансирование дефицита бюджета предлагается за счет увеличения внутренних заимствований на 2,2 трлн руб. без использования средств ФНБ. По расчетам правительства, ликвидная часть ФНБ к концу 2025 г. составит 4,4 трлн руб. из 13,6 трлн руб. совокупного объема фонда.

Расходная часть бюджета уточняется в связи с необходимостью исполнения поручений президента и правительства. В частности, предусмотрено: 234,9 млрд руб. на льготные ипотечные программы ("Семейная", "IT-ипотека", "Дальневосточная" и др.); 29,6 млрд руб. - на докапитализацию банка ПСБ; 18,8 млрд руб. - на дорожное строительство.

В заключении комитета по бюджету отмечалось, что основу поддержки роста промышленности несут обрабатывающие отрасли, а одним из рисков для роста промышленности продолжает оставаться кадровый дефицит, компенсировать который может только кардинальное повышение производительности. Счетная палата указывала, что ожидание замедления инфляции представляется реалистичным при отсутствии внешних шоков, но предупреждала о рисках недопоступления налога на прибыль и НДС, а также доходов от реализации конфискованных активов.