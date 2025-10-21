Аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова возобновили работу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, следовавший в Нижний Новгород.

Временный запрет на полеты сохраняется в аэрогаванях Волгограда, Саратова, Сочи, Геленджика, Краснодара, Владикавказа и Грозного.