Поиск

Аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова возобновили работу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, следовавший в Нижний Новгород.

Временный запрет на полеты сохраняется в аэрогаванях Волгограда, Саратова, Сочи, Геленджика, Краснодара, Владикавказа и Грозного.

Нижний Новгород Тамбов Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ростовском Батайске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов
Военная операция на Украине

Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России

Что произошло за день: понедельник, 20 октября

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2468 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });