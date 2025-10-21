Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на утренней сессии на Мосбирже во вторник снижается на фоне возросших санкционных рисков со стороны Запада, игроки фиксируют прибыль после роста предыдущих дней на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины.

К 07:30 по Москве индекс IMOEX2 упал ниже рубежа 2700 пунктов и составил 2698,47 пункта (-1,7%) - уровень 17 октября.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 октября, составляет 81,3582 руб. (+37,48 копейки).

Лидируют в снижении акции "Газпрома" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "ММК" (-2,5%), АФК "Система" (-2,4%), "Роснефти" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2%).

Министр финансов США Скотт Бессент во время встреч с коллегами из Германии, Великобритании, Канады и ЕС настаивал на усилении экономического давления стран G7 на Россию, сообщает Минфин. Согласно релизу, опубликованному на сайте финансового ведомства, в ходе встречи с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация США ожидает от Европы "активного усиления давления G7 на Россию".

Тем временем Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ей удалось убрать из него все пункты, с которыми она была не согласна, заявил в понедельник глава МИД страны Петер Сийярто. "У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - приводит его слова издание Euractiv.

Вместе с тем Сийярто заявил, что политика введения санкций против РФ, по мнению Будапешта, провалилась, так как ограничительные меры не помогли завершить украинский конфликт.

При этом, как отмечается в сообщении, новый пакет санкций все еще ветирует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите ЕС в четверг лидеры стран ЕС попытаются надавить на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, чтобы он одобрил пакет.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.

Сенат США отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России до завершения запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер республиканцев в палате представителей Джон Тьюн.

Трамп в понедельник предупредил о риске серьезных негативных последствий в случае, если не удастся урегулировать украинский конфликт. "Если мы добьемся соглашения - это прекрасно. А если нет, то очень много людей заплатят за это большую цену", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.