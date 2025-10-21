Поиск

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на утренней сессии на Мосбирже во вторник снижается на фоне возросших санкционных рисков со стороны Запада, игроки фиксируют прибыль после роста предыдущих дней на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины.

К 07:30 по Москве индекс IMOEX2 упал ниже рубежа 2700 пунктов и составил 2698,47 пункта (-1,7%) - уровень 17 октября.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 октября, составляет 81,3582 руб. (+37,48 копейки).

Лидируют в снижении акции "Газпрома" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "ММК" (-2,5%), АФК "Система" (-2,4%), "Роснефти" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2%).

Министр финансов США Скотт Бессент во время встреч с коллегами из Германии, Великобритании, Канады и ЕС настаивал на усилении экономического давления стран G7 на Россию, сообщает Минфин. Согласно релизу, опубликованному на сайте финансового ведомства, в ходе встречи с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация США ожидает от Европы "активного усиления давления G7 на Россию".

Тем временем Венгрия не намерена блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как ей удалось убрать из него все пункты, с которыми она была не согласна, заявил в понедельник глава МИД страны Петер Сийярто. "У нас нет плана его блокировать. Мы добились исключения из него всех мер, которые бы шли вразрез с нашими национальными интересами", - приводит его слова издание Euractiv.

Вместе с тем Сийярто заявил, что политика введения санкций против РФ, по мнению Будапешта, провалилась, так как ограничительные меры не помогли завершить украинский конфликт.

При этом, как отмечается в сообщении, новый пакет санкций все еще ветирует Словакия. Издание отмечает, что, как ожидается, на саммите ЕС в четверг лидеры стран ЕС попытаются надавить на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, чтобы он одобрил пакет.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД блока намереваются приступить к работе над 20-м пакетом санкций после того, как будет готов 19-й.

Сенат США отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России до завершения запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер республиканцев в палате представителей Джон Тьюн.

Трамп в понедельник предупредил о риске серьезных негативных последствий в случае, если не удастся урегулировать украинский конфликт. "Если мы добьемся соглашения - это прекрасно. А если нет, то очень много людей заплатят за это большую цену", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В ростовском Батайске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов
Военная операция на Украине

Силы ПВО за три часа уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами России

Что произошло за день: понедельник, 20 октября

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });