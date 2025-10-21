Прокуроры в судах взыскали с дропперов более 1 млрд рублей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов (лиц, помогающих дистанционным мошенникам получать похищенные средства) свыше одного миллиарда рублей, сообщил генпрокурор Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ.

"Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей", - сказал он.

По его словам, исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале способов борьбы с кибермошенничеством.

"За последние 3 года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения", - сообщил генпрокурор.

В целом ущерб от киберпреступлений в стран он оценил в сотни миллиардов рублей, а четверть от общей суммы приходится на средства, похищенные у граждан.

"За последние 5 лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40% от всех (видов преступлений), поставленных на учет. В прошлом году их число превысило 765 тысяч. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них - это средства, похищенные у граждан", - констатировал генпрокурор.

По его словам, "наиболее уязвимыми остаются пенсионеры и несовершеннолетние".

"Никаких морально-нравственных барьеров у преступников нет. Ими широко применяются методы социальной инженерии, анонимные средства коммуникации и финансовых транзакций. Большинство деяний носят организованный трансграничный характер, что усложняет их пресечение", - отметил Гуцан.

Он констатировал, что стремительная цифровизация всех сфер жизни одновременно создает новое гибридное пространство для противоправной деятельности. С каждым годом угрозы становятся масштабнее: от хищений средств граждан и наркооборота до вмешательства в критическую инфраструктуру государств.