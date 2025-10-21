В РФ сообщили об ударах по объектам энерго- и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающим действия украинских вооруженных сил, а также по местам хранения беспилотников, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 140 районах.