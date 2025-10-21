Лавров заявил, что немедленно прекратить огонь на Украине означало бы забыть о первопричинах конфликта

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Если остановить огонь на Украине немедленно там, где сейчас находятся стороны, это означало бы отказ от устранения первопричин конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если так просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Лавров также отметил, что идея немедленного прекращения огня представляет противоположность пониманиям, достигнутым в ходе российско-американского саммита на Аляске. Кроме того, подчеркнул министр, Россия не изменила свою позицию относительно этих пониманий к настоящему времени вопреки утверждениям некоторых СМИ. "Россия не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров (президента РФ Владимира) Путина и (президента США Дональда) Трампа на Аляске", - сказал Лавров.