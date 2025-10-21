Что произошло за день: вторник, 21 октября

Заявление Лаврова по теме прекращения огня на Украине, пауза в подготовке встречи Путина и Трампа, уход первого замглавы Минпромторга с поста, начало тюремного срока Саркози

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лавров заявил, что прекращение огня на Украине там, где сейчас находятся стороны, означало бы отказ от устранения первопричин конфликта. На пресс-конференции он сообщил о договоренности с госсекретарем США Марко Рубио о продолжении телефонных контактов.

- Подготовку встречи Путина и Трампа поставили на паузу, заявил журналист NBC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Также сообщается, что в США не видят необходимости в очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Ранее сообщалось, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка саммита в Будапеште.

- Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год. По сравнению с действующим законом доходы увеличены на 376 млрд руб., расходы вырастут на 2,64 трлн руб., дефицит - на 1,94 трлн руб.

- Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков покинул министерство после более чем 20-летней работы.

- В Казахстане не видят альтернативы для переработки газа с Карачаганака, кроме Оренбургского ГПЗ, который подвергся атаке БПЛА, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. Он отметил, что ситуация неизбежно окажет экономическое влияние на страну.

- Расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций необходимо легализовать, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам стратегической сессии.

- Бывший французский президент Николя Саркози начал отбывать пятилетний тюремный срок по делу, связанному с финансированием его предвыборной кампании со стороны Муаммара Каддафи.

- Санаэ Такаити стала первой женщиной - премьером Японии.