Что произошло за день: вторник, 21 октября

Заявление Лаврова по теме прекращения огня на Украине, пауза в подготовке встречи Путина и Трампа, уход первого замглавы Минпромторга с поста, начало тюремного срока Саркози

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лавров заявил, что прекращение огня на Украине там, где сейчас находятся стороны, означало бы отказ от устранения первопричин конфликта. На пресс-конференции он сообщил о договоренности с госсекретарем США Марко Рубио о продолжении телефонных контактов.

- Подготовку встречи Путина и Трампа поставили на паузу, заявил журналист NBC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Также сообщается, что в США не видят необходимости в очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Ранее сообщалось, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка саммита в Будапеште.

- Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год. По сравнению с действующим законом доходы увеличены на 376 млрд руб., расходы вырастут на 2,64 трлн руб., дефицит - на 1,94 трлн руб.

- Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков покинул министерство после более чем 20-летней работы.

- В Казахстане не видят альтернативы для переработки газа с Карачаганака, кроме Оренбургского ГПЗ, который подвергся атаке БПЛА, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. Он отметил, что ситуация неизбежно окажет экономическое влияние на страну.

- Расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций необходимо легализовать, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам стратегической сессии.

- Бывший французский президент Николя Саркози начал отбывать пятилетний тюремный срок по делу, связанному с финансированием его предвыборной кампании со стороны Муаммара Каддафи.

- Санаэ Такаити стала первой женщиной - премьером Японии.

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят во втором чтении

