"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

Компания поддерживает эту инициативу отрасли

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" поддерживает предложения участников отрасли по спрямлению авиамаршрутов в южные города России: это высвободит часть провозных емкостей и даст импульс росту перевозок, заявил в Совете Федерации гендиректор компании Сергей Александровский.

"Вы правильно отметили, что решение (по спрямлению маршрутов - ИФ) не за нами, но если оно состоится, мы безусловно его поддерживаем. Потому что оно даст высвобождение дополнительных ресурсов, дополнительных самолетов для увеличения объема перевозок, в том числе внутри Российской Федерации, ну и в целом благоприятно повлияет на экономику этих рейсов", - сказал Александровский, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

Все южные направления сейчас выполняются "с большим запасом по времени", констатировал он.

Небольшое спрямление "южного коридора" сможет принести авиакомпаниям более 5 млн дополнительных пассажиров в год, сообщал на конференции AirTravel-2025 директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков. Только аэропорт Сочи, по оценке S7, может привлечь от спрямления почти 1,2 млн пассажиров в год, писал "Коммерсантъ".

В феврале 2022 года по требованиям безопасности были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика, в сентябре - Краснодара.

