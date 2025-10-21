Поиск

Принят закон о переносе валютных расчетов через казначейство на 2028 год

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который переносит с 1 января 2026 года на 1 января 2028 года срок вступления в силу требований, обязывающих ряд участников бюджетного процесса проводить валютные операции через счета Федерального казначейства.

Законопроект № 991641-8 в августе внесло в парламент правительство.

По действующему законодательству, с 1 января 2026 года резиденты - участники бюджетного процесса (кроме ЦБ), а также федеральные бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в Федеральном казначействе должны будут проводить валютные операции через валютные счета Казначейства в уполномоченных банках или через рублевые счета Казначейства в Банке России.

Как говорится в пояснительной записке, эта норма лишает участников бюджетного процесса возможности осуществлять расчеты через свои счета в уполномоченных банках, что в условиях усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте.

Авторы законопроекта отмечают, что введенные США последние блокирующие санкции делают невозможными платежи в валютах недружественных стран для главных распорядителей и администраторов средств федерального бюджета, включенных в перечень Минфина и имеющих право получать средства от Федерального казначейства в иностранной валюте. Санкции также осложняют расчеты в валютах дружественных стран.

"Неопределенность в отношении сроков снятия указанных санкций и отсутствие в настоящее время альтернативных способов проведения таких платежей обусловливает перенос сроков", - говорится в пояснительной записке.

До 1 января 2028 года резиденты сохранят возможность работать через собственные счета в уполномоченных банках. С указанной даты Федеральное казначейство получит полномочия агента валютного контроля.

