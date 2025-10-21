В РФ создали бесплатный сервис для автовладельцев по подтверждению КБМ в ОСАГО

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Национальная страховая информационная система" (НСИС, дочка ЦБ) создала новый сервис для пользователей, который позволяет получить справку о состоянии важнейшего коэффициента аварийной езды в ОСАГО - КБМ (коэффициент бонус - малус), сообщает оператор Автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования).

Теперь "в личном кабинете пользователя можно получить отчет в неизменяемом формате, подписанный электронной цифровой подписью компании, о размере основного тарифообразующего коэффициента по договорам ОСАГО - КБМ", говорится в сообщении.

"Новый сервис позволит снизить количество споров между страхователями и страховыми компаниями при возобновлении договоров ОСАГО и при смене страховщика, то есть в итоге повысит доступность страховой услуги для граждан и организаций", - приводится в сообщении комментарий генерального директора НСИС Николая Галушина.

Сервис был развернут оператором после запросов пользователей. Пройдя идентификацию через единый портал государственных услуг, пользователь - физическое или юридическое лицо - может в личном кабинете на сайте НСИС в разделе "Отчет о КБМ" нажатием на кнопку получить на свою электронную почту файл-письмо от НСИС с текущим значением КБМ. Письмо будет выполнено на фирменном бланке АО "НСИС" и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Полученное от оператора письмо можно предъявить в страховую компанию. Данные для расчета КБМ выгружаются из АИС страхования. Новая услуга полностью бесплатна для пользователей АИС страхования, отмечается в сообщении НСИС.