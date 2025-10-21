Глава ВСС назвал страхование рисков использования роботов серьезным вызовом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Использование роботов в трех стихиях - на суше, в воздухе и в водных пространствах - создает серьезный вызов для страховщиков на перспективу с точки зрения использования цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на конференции по инновациям в страховании.

Кроме того, он назвал в числе важнейших на ближайшую перспективу задачу ускорения процесса выплат в линиях бизнеса с помощью технологий ИИ, расширение практики создания и продаж краткосрочных полисов по разным линиям бизнеса, создание дополнительных сервисов, которые позволяют страховщикам чаще взаимодействовать с клиентами.

80% массовых убытков под силу урегулировать ИИ

"Львиная доля в массиве убытков, порядка 80-85%, - это простейшие убытки, которые даже мало-мальски хорошо прокачанный искусственный интеллект мог бы, наверное, полностью регулировать", - считает Уфимцев. В то же время усовершенствуется процесс выплат в массовом виде страхования - ОСАГО - после введения полного цикла урегулирования с 1 января 2025 года для предусмотренных законодательством событий, отметил Уфимцев.

"Несмотря на сложности с геолокацией, которые возникают, c неустойчивым интернетом, у нас идет неуклонный рост по количеству фотофиксаций, которые осуществляют граждане для европротокола в ОСАГО. Мы вышли на 1200 в день по количеству фотофиксаций, которые происходят через это электронное урегулирование, то есть процесс идет. Как только вы более эффективно автоматизируете урегулирование, произойдет следующий количественный рывок", - полагает президент двух страховых союзов.

Прорывной эффект в развитии страхового бизнеса, по его мнению, будет связан с распространением полисов с короткими сроками действия, которые дороже по стоимости в расчете на 1 день по сравнению с годовыми, но пользуются повышенным спросом со стороны клиентов. Для решения этой задачи страховщикам также потребуется менять технологические решения.

Уфимцев отметил, что полный цикл урегулирования убытков, который позволяет получать быстрые выплаты клиентам, внедряется в целом медленнее, чем ожидалось, но процесс идет. Возможно, страховщики внедряют такие технологии осторожно, перепроверяя их работу, опасаясь недобросовестных автоюристов, предположил он.

Глава ВСС отметил фактор растущей конкуренции со страховщиками со стороны маркетплейсов в области продаж страховых полисов. Одновременно такое сотрудничество стимулирует развитие технологий самих страховщиков. "В урегулировании убытков, в сервисе никаких маркетплейсов, агрегаторов я (пока - ИФ) не вижу, считаю, что это полная вотчина страховщиков, их возможности для развития. Те, кто быстро автоматизируют эти процессы, кто хорошо будет ими управлять, кто не даст входящим через страховые премии деньгам потом расплываться бесконтрольно, кто обеспечит защиту от атак недобросовестных автоюристов, - выиграют", - считает глава ВСС.

Вместе с тем маркетплейсы своим примером стимулируют страховщиков придумывать дополнительные сервисы для клиентов и, следуя их примеру, увеличивать частоту контактов с клиентами на протяжении работы договора, допускает Уфимцев.

Директор компании "Ozon-Страхование" Денис Гаврилов на конференции заявил, что маркетплейсы сегодня выходят в новые сегменты бизнеса: "Помимо работы с банками, они продают автомобили - совершается переход в дилерский сегмент, ожидается расширение потенциала в том числе для продажи страховых продуктов".

Гаврилов добавил, что "страховщики пока не всегда готовы предлагать то покрытие, которое нужно рынку". Частоту взаимодействия с площадками со стороны клиентов он определил как "крайне высокую". Это "критически отличает нас от стандартных посредников", "многие заходят на маркетплейсы каждый день, просто "полистать", добавил он. Сотрудничество с банками еще больше повышает уровень частоты взаимодействия с потребителями, "создает невероятный потенциал для предложения страховых продуктов", заключил Гаврилов.

Движущиеся роботы как новый вызов

Несколько лет назад считалось, что робот - это, как правило, определенного уровня станок на конвейере, теперь же мы говорим о полностью роботизированных заводах и их контролирующих операторах, сказал Уфимцев на форуме инноваций. Теперь роботы выходят во внешнюю среду, страховщикам понадобится работа с непривычно новыми рисками, отметил он.

"Благодаря искусственному интеллекту, развитию квадрокоптеров, резкому снижению стоимости батарей, приводящих их в действие, использование роботов идет активнее. Дороги - зона, которая в ближайшее время будет стандартной зоной для роботов. Кроме того, это - небо, море, движущиеся по земле роботы, используемые в быту. Мы сейчас стоим на пороге прорыва именно потому, что роботы стали движущимися, они стали думающие благодаря ИИ. Да, думают они примитивно, не в полной конкуренции с человеком, но уже с серьезными возможностями", - сказал Уфимцев.

Страховщики отмечают бурный рост "движущихся роботизированных систем во всех сферах деятельности, это требует создания технологий страхования в части взаимодействия по урегулированию убытков, "понимания того, как с этими процессами дальше жить, - это серьезное, важное направление деятельности на перспективу", полагает он.

Для страховщиков существует серьезный вызов как в сфере построения специальных продуктов, так и в сфере урегулирования подобных убытков. "Чью ответственность необходимо страховать, в какой мере, как вычислять эту зону ответственности? Что делать с урегулированием убытков, кто в ответе за событие, какие правильные действия необходимо предпринять клиенту?" - перечислил аспекты для будущей дискуссии Уфимцев.

Он привел такой пример в области автострахования, который невозможно урегулировать привычным для автостраховщиков способом: "Автомобиль наполовину роботизированный. Человек вышел из такой машины со своего смартфона, ей управляет, чтобы автомобиль сам припарковался. Автомобиль, допустим, из-за сбоя программы геолокации совершил противоправное действие, есть последствия, нанесен ущерб. Возникает вопрос: кто в этом случае виноват, как действовать, какие дальнейшие шаги у клиента". Все такого рода вопросы потребуется страховщикам решать на практике в ближайшее время, отметил Уфимцев.