ВС разъяснил, что списание кредитов с членов семей военных распространяется и на договоры, заключенные до 2022 г.

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В случае гибели военнослужащего на СВО, прекращаются кредитные обязательства членов его семьи вне зависимости от того, когда он был призван на службу. Такое разъяснение сделал Верховный суд России в ходе рассмотрения жалобы вдовы участника спецоперации.

"В случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта", - разъяснил Верховный суд.

Прецедентом стало решение суда первой инстанции и апелляции, которые сочли, что полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 года. На основании этого с вдовы участника СВО Виктории Головиной было взыскано 569 тысяч рублей в пользу коллекторского агентства, которое выкупило у банка ее долг по кредиту.

Женщина обратилась с жалобой в Верховный суд России.

Рассмотрев доводы жалобы, судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам поддержала Головину, отменила решения предыдущих инстанций и отказала коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности.