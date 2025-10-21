Поиск

Два человека пострадали в результате удара беспилотников в Брянской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Двое мужчин получили ранения в результате атаки украинских FPV-дронов в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он написал на своей странице в телеграм-канале, что удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь, уточнил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении с 16:00 до 20:00 57 украинских беспилотников над Брянской областью.

