Поиск

Госдума рассмотрит в I чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 гг

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг., следует из порядка работы парламента.

Документ (N1026181-8) в конце сентября внесло в парламент правительство.

Планируется, что в ходе заседания с докладами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, содоклады представят главы думских комитетов по бюджету Андрей Макаров и по экономической политике Максим Топилин.

Предполагается, что доходы федерального бюджета в 2026 г. составят 40,28 трлн руб., в 2027 г. - 42,91 трлн руб., в 2028 г. - 45,87 трлн руб. Расходы составят соответственно 44,07 трлн руб., 46,10 трлн руб. и 49,38 трлн руб.

Дефицит бюджета, по проекту, снизится с 3,79 трлн руб. в 2026 г. до 3,19 трлн руб. в 2027 г., а в 2028 г. вновь увеличится - до 3,51 трлн руб.

Объем нефтегазовых доходов оценивается в 8,9 трлн руб. в 2026 г., 9,05 трлн руб. в 2027 г. и 9,7 трлн руб. в 2028 г. Ненефтегазовые доходы - 31,36 трлн руб., 33,86 трлн руб. и 36,16 трлн руб. соответственно.

Прогноз по объему ВВП: в 2026 г. - 235 трлн 067 млрд руб., в 2027 г. - 255 трлн 498 млрд руб., в 2028 г. - 276 трлн 346 млрд руб.

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2027 г. - 37 трлн 436,2 млрд руб., на 1 января 2028 г. - 42 трлн 184,7 млрд руб., на 1 января 2029 г. - 47 трлн 412 млрд руб. Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2027 г. - $66,8 млрд (59,1 млрд евро), на 1 января 2028 г. - $63,9 млрд (57,6 млрд евро), на 1 января 2029 г. - $62,3 млрд (56,1 млрд евро).

Объем Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2026 г. - 13 трлн 637 млрд руб., в 2027 г. - 13 трлн 660 млрд руб., в 2028 г. - 13 трлн 836,9 млрд руб.

В 2026 г. величина прожиточного минимума в целом по РФ устанавливается в размере 18 тыс. 939 руб., для трудоспособного населения - 20 тыс. 644 руб., пенсионеров - 16 тыс. 288 руб., детей - 18 тыс. 371 руб.

Антон Силуанов Андрей Макаров Госдума Максим Топилин правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Что произошло за день: вторник, 21 октября

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });