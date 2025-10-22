Поиск

Совет Федерации рассмотрит вопрос о денонсации соглашения с США об утилизации плутония

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду обсудит закон о денонсации межправительственного соглашения России и США "Об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области", а также протоколов к нему.

Соглашение было подписано в 2000 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Протокол к соглашению, подписанный 15 сентября 2006 года, регулирует вопросы гражданской ответственности за ущерб, а в протоколе, подписанном 13 апреля 2010 года, прописываются вопросы финансирования и фиксируются двусторонние договоренности о способе утилизации плутония, согласно которым весь подпадающий под действие соглашения плутоний утилизируется путем облучения в ядерных реакторах.

Соглашение было ратифицировано федеральным законом от 3 июня 2011 года и вступило в силу 13 июля 2011 года.

Действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено в октябре 2016 года указом президента РФ и федеральным законом.

Как отмечается в пояснительной записке к закону о денонсации, "причинами стали: коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против Российской Федерации, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела нашей страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы; намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации".

Законом о приостановлении действия соглашения предусматривалось, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности. Оговаривались также "условия возобновления действия соглашения - сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств-членов НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 г., отмена закона С.Магнитского 2012 года и закона о поддержке свободы Украины 2014 года, отмена антироссийских санкций и компенсация понесенного Российской Федерацией в результате их введения ущерба, предоставление США четкого плана необратимой утилизации плутония, подпадающего под действие соглашения", отмечается в пояснительной записке.

"Ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности", - говорится в записке.

"Действия США являются основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным", - отмечается в пояснительных материалах.

США НАТО Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября снижается в 3 раза, до 99,1 руб./т

Что произошло за день: вторник, 21 октября

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Осьмакова

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Минимальный балл ЕГЭ по химии, биологии, физике, информатике, истории и инязу увеличат

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });