Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после 4%-го падения накануне, вызванного ухудшением внешнего геополитического фона, произошедшим после ряда публикаций в западных СМИ.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2657,9 пункта (+0,97%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставили на паузу, сообщил во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По его информации, несмотря на то что состоявшийся днем ранее телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Необходимости в очной встрече Лаврова и Рубио на данный момент нет, сообщил 21 октября телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

"Чиновник сказал CBS News, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Последующая очная встреча между ними не нужна", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи Путина и Трампа "в ближайшем будущем".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.

Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с Путиным.

"Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что в вопросе украинского урегулирования "много всего происходит".

Американский лидер также подчеркнул, что в случае проведения саммита США и РФ нацелен на то, чтобы встреча позволила сделать реальные шаги вперед. При этом, отвечая на вопросы, он заверил, что не считает, что подобные переговоры были бы напрасной тратой времени.

"Я этого не говорил", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленной динамикой торги во вторник, инвесторы оценивали ситуацию вокруг цепочек поставок ключевого сырья и квартальные отчеты эмитентов. Вместе с тем на рынки продолжает оказывать давление шатдаун - приостановка работы федеральных учреждений в США из-за проблем с финансированием. В связи с этим не публикуются многие важные статданные.

Президент США Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов (РЗМ).

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оценивается в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Сделка снижает риски дефицита РЗМ в Соединенных Штатах, пишет Trading Economics. Китай ранее ввел меры экспортного контроля в этой сфере.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренно позитивную динамику (+0,17%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 22 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии и Гонконга снижаются на 0,7-1,3%, в то время как индексы Японии и Южной Кореи подрастают на 0,1-0,6%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 22 октября утром демонстрируют умеренно позитивную динамику. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 1,53%, до $62,27 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,64%, до $58,18 за баррель.