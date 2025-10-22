"КАМАЗ" оценивает рынок тяжелых грузовиков в РФ в 2025 году на уровне 50 тысяч

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок тяжелых грузовиков, преодолевший в 2024 году отметку в 110 тыс., в 2025 году ожидается на уровне 50 тыс. машин, прогнозируют в "КАМАЗе".

"Если брать рынок, мы ожидаем в районе 50 тыс. в этом году. Доля "КАМАЗа" уже сегодня - приблизительно 34%, по сравнению с 2024 годом она выросла вдвое", - сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Экспорт продукции "КАМАЗа", по его оценке, может вырасти на 10%. "Причем не за счет стран ближнего зарубежья - в основном дальнего зарубежья: это Азия, Ближний Восток, куда мы исправно отправляем наши автомобили", - уточнил Когогин.

В начале года "КАМАЗ" оценивал рынок тяжелых грузовиков в 80 тыс. штук, позднее прогноз был понижен до 45 тыс.