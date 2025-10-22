Рыбопромысловый флот РФ может лишиться порядка 500 судов из-за ограничения сроков эксплуатации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Принудительные ограничения сроков эксплуатации судов по возрасту могут привести к выбытию порядка 500 судов рыбопромыслового флота РФ, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы (к данной инициативе - ИФ) относимся негативно. Считаем, что такую меру вводить нельзя. (...) Если сейчас ввести такие ограничения принудительно, у нас может выбыть порядка 500 судов. Но у нас помимо этого еще есть вспомогательный флот: научно-исследовательский, рефрижераторный, транспортный. У нас просто негде построить такое количество судов в ближайшей перспективе - на горизонте 10 лет. На отечественных верфях такой флот не построить", - сказал Шестаков журналистам в кулуарах Международного рыбопромышленного форума в среду.

По его словам, если судно прошло проверку Морского регистра, то оно может идти в плавание. Кроме того, у Росрыболовства много модернизированных судов.

"Инициатива (об ограничениях срока эксплуатации - ИФ) рассматривается, идет обсуждение. Знаю, многие отрасли против, но пока решение не принято", - добавил Шестаков.

Как сообщалось, рыбопромышленники Севастополя и Крыма направили в Минсельхоз РФ письмо, в котором обращают внимание на непроработанность запрета доступа в морские порты РФ всех судов возрастом более 40 лет и предупреждают о рисках остановки промысла. В августе ОСК представила предложения о поэтапном, с конечным сроком 1 января 2030 года, введении такого запрета. Минпромторгу поручено разработать соответствующую программу.

"Прекращение эксплуатации рыбопромыслового флота по критериям возраста судов может привести к резкому сокращению объемов вылова водных биоресурсов, прежде всего в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - предупредили в Росрыболовстве.

Как считают в ведомстве, альтернативой ограничительным мерам является стимулирование развития отечественного судостроения, государственная поддержка обновления рыбопромыслового флота и привлечение инвестиций в отрасль.

"Росрыболовство уже реализует программу модернизации рыбохозяйственного комплекса, которая показала свою эффективность на практике. В 2016 году был запущен механизм инвестиционных квот - это первая в России комплексная программа обновления гражданского флота, - напомнили в агентстве. - Построено уже 47 современных промысловых судов, в настоящее время реализуется еще 50 инвестиционных проектов по строительству 35 рыбопромысловых судов и 15 судов-краболовов. По второму этапу "квот под киль" запланировано строительство 26 краболовов и 8 рыбопромысловых судов (4 из них - это транспортные рефрижераторы)".