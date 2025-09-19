Поиск

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение эксплуатации рыбопромысловых судов по критериям возраста нецелесообразно, считают в Росрыболовстве.

"Федеральное агентство по рыболовству считает нецелесообразным ограничение эксплуатации судов рыбопромыслового флота, а также научно-исследовательских, учебных и аварийно-спасательных судов Росрыболовства, находящихся в технически пригодном состоянии и соответствующих правилам Российского морского регистра судоходства", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Ранее рыбопромышленники Севастополя и Крыма направили в Минсельхоз РФ письмо, в котором обращают внимание на непроработанность запрета доступа в морские порты РФ всех судов возрастом более 40 лет и предупреждают о рисках остановки промысла. В августе ОСК представила предложения о поэтапном, с конечным сроком 1 января 2030 года, введении такого запрета. Минпромторгу поручено разработать соответствующую программу.

"Прекращение эксплуатации рыбопромыслового флота по критериям возраста судов может привести к резкому сокращению объемов вылова водных биоресурсов, прежде всего, в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах", - предупредили в Росрыболовстве.

Как считают в ведомстве, альтернативой ограничительным мерам является стимулирование развития отечественного судостроения, государственная поддержка обновления рыбопромыслового флота и привлечение инвестиций в отрасль.

"Росрыболовство уже реализует программу модернизации рыбохозяйственного комплекса, которая показала свою эффективность на практике. В 2016 году был запущен механизм инвестиционных квот - это первая в России комплексная программа обновления гражданского флота, - напомнили в агентстве. - Построено уже 47 современных промысловых судов, в настоящее время реализуется еще 50 инвестиционных проектов по строительству 35 рыбопромысловых судов и 15 судов-краболовов. По второму этапу "квот под киль" запланировано строительство 26 краболовов и 8 рыбопромысловых судов (4 из них - это транспортные рефрижераторы)".

