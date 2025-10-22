Россия может ввести ответные санкции против норвежских рыболовов до конца года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Росрыболовство может ввести ответные санкции в адрес Норвегии по рыбодобыче до конца 2025 года, сообщил журналистам в кулуарах Международного рыбопромышленного форума руководитель ведомства Илья Шестаков .

"Норвежская сторона заявила, что она якобы работает в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока не будут снимать. Мы сейчас готовим уже ответные меры, о которых объявим норвежской стороне своевременно. (...) Ответные меры рассматриваются, их введения можно ждать в этом году", - сказал он.

По словам Шестакова, в 2025 году Россия действует по договоренностям 2024 года. Незаконные меры норвежцев будут иметь последствия начиная с 2026 года.

"Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки проведения следующих консультаций не определены - в том числе проведение смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год", - добавил Шестаков.

Он также сообщил, что Росрыболовство пока не считает необходимым пересматривать большинство соглашений о рыболовстве, подписанных с другими странами, кроме Норвегии. Сейчас также идет ревизия таких документов, действующих между Россией и Японией.

Норвегия в июле ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", запретив им ловить рыбу в исключительной экономической зоне этой страны.

Росрыболовство назвало эти действия грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов. "Действия норвежской стороны неизбежно приведут к разрушению выстроенной за многие десятилетия эффективной системы регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, одним из приоритетов которой является сохранение запасов водных биоресурсов", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Позиция российской стороны была доведена до Норвегии на состоявшейся 26 августа 2025 года внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Как сообщало Росрыболовство после этой сессии, Россия может закрыть свою исключительную экономическую зону для норвежских судов, если Норвегия не пересмотрит свою позицию в отношении двух российских компаний. Кроме того, ведомство отмечало, что при сохранении текущей ситуации рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будут вестись исходя из российских национальных интересов.

Российские компании ведут промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства от 1976 года.