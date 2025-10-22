Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об изменении параметров базовой цены на нефть

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменение параметров базовой цены на нефть: с $60 до $59 в 2026 году, $58 - в 2027 году, $57 - в 2028 году, $56 - в 2029 году и $55 - в 2030 году. С 2031 года предусмотрена ежегодная индексация базовой цены на 2%.

Законопроект № 1026189-8 о внесении изменений в Бюджетный кодекс был внесен в парламент в сентябре в рамках бюджетного пакета.

Новое регулирование меняет показатели, определяющие значение базовой цены на нефть. В действующей редакции БК установлена среднегодовая цена на нефть на уровне $60 за баррель с ежегодной индексацией, начиная с 2027 года, на 2%. Законопроект же предусматривает, что под базовой ценой на нефть понимается среднегодовая цена $59 - в 2026 году, $58 - в 2027 году, $57 - в 2028 году, $56 - в 2029 году, $55 - в 2030 году. Начиная с 2031 года предусматривается ежегодная индексация "базовой" цены на 2%.

Документ расширяет возможности регионов по размещению собственных средств на банковских депозитах. При этом вводятся ограничения на размещение любых средств при получении бюджетных кредитов.

Согласно БК, регион, получивший бюджетный кредит, не вправе размещать в целом средства своего бюджета на банковских депозитах на срок дольше одного месяца. Исключения предусмотрены для реструктурированных займов, для бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты, казначейских кредитов. Эта норма была временно приостановлена, но должна была вновь заработать с 1 января 2026 года.

В принятом в первом чтении законопроекте предлагается изменить подход: запрет будет касаться только средств самого бюджетного кредита - их нельзя размещать на банковских депозитах. При этом собственные средства бюджета регион сможет размещать, но только если у него нет задолженности по полученному ранее бюджетному кредиту. Как отмечается в пояснительной записке, поправка направлена на то, чтобы сохранить возможность размещения собственных средств бюджета субъекта РФ, не являющихся средствами бюджетных кредитов, на банковских депозитах.

Законопроект также уточняет порядок межбюджетных отношений, перераспределения ассигнований и казначейского сопровождения.

Согласно пояснительной записке, документ закрепляет 100% зачисление в бюджеты регионов штрафов за нарушение ПДД, рассмотренных судами.

Предусматривается с 2026 года зачисление налога на добычу калийных солей в федеральный бюджет по нормативу 83%, и 17% - в бюджеты субъектов Федерации.

Кроме того, предлагается с 2026 года направлять 100% налога на игорный бизнес в федеральный бюджет. Как отмечает комитет по бюджету и налогам, выпадающих доходов у регионов не ожидается, поскольку параллельно в другом законопроекте (№ 1026190-8) предусматривается отмена льготы по налогу на прибыль для букмекеров и тотализаторов.

Законопроект также освобождает получателей бюджетных средств от обязанности вести реестры закупок, осуществленных без заключения контрактов, и предусматривает заключение соглашений о государственно-частном партнерстве в системе "Электронный бюджет". Комитет по бюджету отметил, что это позволит на основе оцифрованных данных эффективно проводить мониторинг расходов и обязательств по соглашениям.

Комитет по бюджету и налогам поддержал концепцию законопроекта, однако предложил исключить пункты, касающиеся подготовки и представления сводных годовых докладов о реализации госпрограмм. В действующей редакции Бюджетного кодекса доклад об эффективности государственных программ представляется в Госдуму в составе годового отчета об исполнении бюджета не позднее 15 июня года, следующего за отчетным. Правительство предложило перенести его представление на осенний цикл - одновременно с проектом федерального бюджета на очередную трехлетку, который вносится в парламент до 1 октября.