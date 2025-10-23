Климат, погода и здоровье людей

Руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В одном из недавних наших выпусков академик Владимир Семенов рассматривал проблему влияния климата на повышение уровня мирового океана и как это отражается на жизни прибрежных городов.

Сегодня наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с доктором медицинских наук, профессором, Главным научным сотрудником и заведующим лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного программирования РАН, лауреатом групповой Нобелевской премии 2007 года Борисом Ревичем на тему "климат и здоровье людей".

Дальние отголоски климата!

Корр.: В последнее время на эту тему появляется все большее количество исследований и статей. Рассматривается роль климата и погоды. Но оба эта факторы не одно и то же. Я понимаю, что климат - это постоянное, а погода - это сиюминутное. Есть еще различия?

Ревич: Конечно. Погода - это то, что мы слушаем по радио, смотрим по телевизору и узнаем, какая она будет завтра и позже. Погода, я бы сказал так, это дальние отголоски климата. Мы выросли в определенном климате. Если мы обратимся к истории, то вспомним, что очень многие войны в древности начинались из-за гримас климата, а точнее, из-за нехватки воды, засушливых лет...

Пересыхали источники водоснабжения, и тогда одна сторона шла войной на другую, богатую водными ресурсами. И эта причина для ссор, к сожалению, никуда не ушла. Мы это видим и сегодня на примере нехватки источников водоснабжения в некоторых странах Центральной Азии. И если принять во внимание тот факт, что нас ожидает еще большее потепление, то, по-видимому, опасность новых больших войн никуда не исчезла.

Корр.: Вернемся к проблеме климата и погоды. Как влияет климат на здоровье людей - прямо или косвенно?

Ревич: И так, и так. Мы северная страна, и потому для нас очень важна летняя погода: сколько было или будет теплых солнечных дней, ожидаются ли волны жары или холода до минус или плюс 30 градусов?

Давайте мы сейчас будем больше говорить о повышенных температурах. Почему? Потому что сегодня основная опасность не только для России, но и во всем мире - это учащение волн жары. Мы северяне, мы не привыкли, к круглосуточной жаре.

Возьмем пример Москвы. Температурный порог Москвы для положительных температур, по нашим длительным исследованиям, составляет 23,6 градуса. И этот уровень за последние 30 лет, слава Богу, не изменился.

Это очень важный показатель. Почему он важный? Потому что за ним начинается увеличение смертности населения.

Смертности, понимаете? Когда мы говорим о влиянии на здоровье, мы должны как бы видеть перед собой пирамиду, у которой огромное основание, а наверху маленькая, маленькая точечка. Вот эта точка и показывает нам уровень летальных исходов.

Разные ступеньки этой пирамиды отражают количественный уровень заболевших людей, еще ниже - количество людей, которым надо обратится к врачу по различным симптомам. И самая широкая, у основания пирамиды, – состояние, которое в медицине называется "предболезнь".

Модели состояния здоровья людей

Корр.: Фактически это модель, которая показывает состояние здоровья людей и какое количество заболевших движется к верхней точке?

Ревич: В свое время, когда только появились компьютеры, мои коллеги, физики, химики, математики очень увлекались построением таких моделей. Поинтересовавшись, чем пациент болел в детстве, они делали прогноз, чем он может заболеть в пожилом возрасте.

Но это увлечение скоро исчезло, поскольку проверить выводы было очень трудно. Вы сегодня обследовали молодого человека 20 лет, но не можете при всем желании его обследовать, когда ему будет 80.

Такое абстрактное видение, конечно, тоже очень интересно. Но мы говорим о прямом воздействии климата на здоровье, в случае, если температурный порог будет сильно повышен, что тогда происходит? А происходит то, что аномально высокие температуры изменяют вязкость крови. Это такой реологический показатель. Реология - научная дисциплина, которая изучает свертываемость крови.

И вот чтобы закончить эту тему о вязкости и перейти к температурному порогу, оказывается, что, как выяснили врачи из Кардиологического центра имени Чазова, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями порог ниже. Он не 23,6, а 21 градус. Это прямое воздействие климата.

Теперь об опосредованном. В качестве примера такого влияния – обратите внимание на то, что происходит с парком, в котором вы привыкли регулярно гулять. Вы видите, что с деревьями какой-то непорядок: стоят сухие они и нет той тенистости, которая была раньше, а значит защитный козырек от солнечных лучей в вашем маленьком парке перестал работать. В водоемах цветение тоже зависит от температуры в летнее время года. Так что, если построить диаграмму, то можно стрелочки протянуть к очень многим параметрам окружающей среды.

Климат и психика людей

Корр.: Как влияют климатические условия на формирование психики людей, их образа жизни, привычки, характер?

Ревич: Вы задали такой большой вопрос, что мне на него трудно ответить. Вопрос ментального здоровья, то есть психическое состояние человека, как он справляется с обычными жизненными стрессами, привлекает все больше и больше внимания исследователей. Во-первых, ментальное здоровье в наибольшей степени страдает в городах, потому что мы постоянно в мегаполисах испытываем стресс. Наша жизнь городского жителя на самом деле состоит из бесконечных стрессов. А тут еще добавляется новое: высокие температуры. Изменяется свойство крови, изменяются очень многие показатели работы головного мозга, которые еще на самом деле недостаточно изучены. Все эти явления называются "гипертермия" - организм человека перегревается, и потому зашкаливает какой-то биохимический показатель.

Ответить вам на этот вопрос с научной точки зрения я пока не могу, но именно пока. Вопросы психического здоровья невероятно важны. Это нам еще раз показала пандемия ковида: что происходило, когда мы сидели все взаперти по домам, когда мы не видели зеленого пространства, водного пространства.

В одной очень интересной работе описан ночной синдром, который называется "беспокойные ноги". Если человек, ложась спать, все время перекладывает ноги, никак не может их положить рядышком – то это тоже говорит о том, что идут какие-то не очень хорошие процессы в головном мозге, что-то у него не в порядке. Причину надо выяснять.

Дальше депрессия. При дикой жаре снижается работоспособность, проявляется повышенная утомляемость – это тоже отдаленные последствия высоких температур.

Как меняются привычки, как меняется образ жизни? Почему, например, специалисты, которые занимаются вопросами высоких температур и их влиянием на здоровье, советуют: если идет волна жары – меньше курите, меньше употребляйте алкогольные напитки, меньше употребляйте жирную пищу. Почему нужно жирной пищи меньше? Потому что организму требуется больше калорий для того, чтобы ее переработать, а энергия ему нужна для того, чтобы переработать отрицательное влияние высоких температур. И так бесконечно.

Корр.: А влияние низких температур?

Ревич: О влияние низких температур на психологическое здоровье пока мало написано. Почему? За рубежом эта проблема, в отличии от Советского Союза, не очень людей интересует. У нас изучали такую научную дисциплину, как северная физиология, то есть физиология людей, которые работают на Севере. Все, конечно, знают, что в таких неблагоприятных климатических условиях, как российский Север, никто не проживает ни в Северной Америке, ни в Северной Европе, а у нас там проживает огромное число населения. Сейчас немножко меньше, но все равно есть.

Открыли в советское время углеводородные месторождения. Туда поехал народ из южных республик – узбеки, таджики, армяне, казахи – и, конечно, они совершенно не готовы были к этим условиям. Инвалидизация была довольно большая, публикаций я про это не видел, но когда общался со своими коллегами, которые работают на Севере, они мне об этом тоже говорили. То есть возникает очень сложная социально-экономическая проблема. Конечно, было бы интересно посмотреть более детально на психическое здоровье на Севере, думаю, что когда-нибудь наши коллеги этим займутся.

Северяне более замкнуты. Из-за климата?

Корр.: Те, кто родился и живет на Севере, в северных странах, они более замкнутые, они меньше контактируют.

Ревич: Да, вы абсолютно правы. Даже у датчан есть такой английский термин: семья, которая живет в маленьком домике, откуда до города 5-6 км, а то и 10, чувствуют себя вполне комфортно без общения с внешним миром.

Не дословный перевод, но это называется "датское счастье". И когда я бывал в северных странах, там принимали местные коллеги, иногда едешь на ужин в какой-нибудь маленький или большой дом, но вокруг ничего нет, и поневоле спрашиваешь: а как же? Такой любимый есть вопрос: а где соль занять? Негде. Ничего, живут. Но и они меняются по отношению к открытости. Сейчас у них тоже идет определенное изменение в эту сторону.

Но меня беспокоит проблема наших коренных народов, с которыми ситуация не очень благополучная. Я имею в виду тех, которые живут на арктических и приарктических территориях, пока не видел работ по влиянию низких температур на их психику...

Температурные качели

Корр.: Существует такое понятие, как "температурные качели". Каково их влияние на человека?

Ревич: Это очень хороший термин, но влияют эти "качели" на организм очень плохо. Мы находимся в состоянии гомеостаза – это такое слово в биологии и медицине. (гомеостаз – саморегуляция и способность системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния – ИФ). Нам важно, чтобы наши параметры, биохимические, физиологические и так далее, не очень менялись. В основном это, конечно, зависит от возраста, но не только.

Так что "качели" – это когда идут очень большие температурные перепады. Мы дважды в Москве работали по оценке влияния резких перемен жары и холода, видели повышение смертности, когда эти перепады бывают очень значительными.

То же самое говорят наши коллеги-кардиологи. Они работают, например, с показателями изменения артериального давления. Исследовали и здоровых, и гипертоников, и гипотоников. Много "здоровых" людей, недообследованных, как говорят медики, стали метеотропными, даже молодежь стала жаловаться на плохое самочувствие: то ли от резкого ветра, то ли от больших температурных перепадов.

Модель климатических изменений

Корр.: Можно ли спрогнозировать или создать модель климатических изменений в местах компактного проживания?

Ревич: Конечно. Мы традиционно работаем с Главной геофизической обсерваторией имени Войкова в Петербурге. У нас выполнена работа по четырем северным городам – Мурманск, Архангельск, Якутск и Магадан, с запада на восток. С городом Архангельском была наша первая большая работа, и мы показали эти температурные зависимости между температурой и смертностью населения.

Потом мы такие же модели построили по Мурманску и Якутску, а по Магадану не удалось: там малая численность населения для нас, в выборке не хватало данных. И мы показали, что нас ожидает в будущем на северных территориях. Из-за недостаточно низких температур, которые нас там ожидают, снизится и уровень смертности. Приведу наши совсем свежие данные этого года: зимняя смертность составляет примерно 30% от смертности во время высоких температур – это тоже достаточно большие цифры, хотя они, конечно, не такие катастрофические, как в результате аномальной жары в Москве 2010 года, но достаточно проблематичные. Но надо иметь в виду, что ожидается увеличение числа высоких температур.

Корр.: Вы не хотите в географии пониже спуститься? Вы взяли северную часть, а модели в средней?

Ревич: На юге мы работали, и в умеренной широте проводили исследования – Москва, Петербург. По Твери была первая небольшая работа. А на юге - Краснодар, Ростов-на-Дону, Астрахань. Создали модель, причем наши общие представления очень часто не соответствуют тому, что мы получаем на самом деле. Так вот, население южных городов отреагировало на аномально высокие температуры тоже повышенной смертностью. Значит, они привыкли к температуре высокой, но своей, в которой они выросли, а не к таким наступившим безумно высоким.

И на уровне города могут быть различия в климате

Но как изменился местный климат, например, как меняется климат Москвы? Как меняется климат Ростова-на-Дону? Я говорю сейчас именно о мегаполисах, поскольку в них люди самые незащищенные от изменений климата.

Вот понимаете, такой парадокс. В медицине в последнее время очень увлеклись определением детерминантов общественного здоровья. Но общественное здоровье - это не здоровье индивидуального человека, а какой-то популяции. Это может быть группа детей в детском саду или школьники, это могут быть взрослые люди или люди определенных профессий, определенного возраста или вообще все население Москвы, все 12 млн, которые в Москве проживают.

А детерминанты - это то, что на них влияет. А влияют самые различные факторы, начиная с генетических, социально-экономических и так далее, всех перечислять не буду. И среди этих детерминантов все большее значение приобретают вопросы климата. Климатические условия меняются, а меняющийся климат - это уже немножко ближе к погоде.

Меняющиеся климатические условия – это как изменялся климат год от года в каком-то городе. Очень важно понять тренды, что происходит с тем или иным показателем здоровья.

Корр.: А климат разный может быть у одного мегаполиса?

Ревич: Я так отвечу на ваш вопрос. В Москве есть метеостанция, называются она "Балчуг". Сразу за Кремлем. И если мы сравним температуру с любым городом Подмосковья, то увидим, что летом разница шесть-семь градусов. Гигантская. Впечатление, что вы переехали в другую климатическую зону. Но в другую климатическую зону вы не переехали. Вы все равно находитесь в условиях умеренно-континентального климата. Это наш климат.

И вот внутри такие большие различия. Почему? Потому что если вы возьмете какой-нибудь город, еще лучше дачный поселок, то там совершенно другие условия проживания людей. Там нет высотных домов, там большая часть земли, почв, если говорить точнее, не заасфальтированы. Есть такой термин у географов - незапечатанные.

То есть они могут нормально отражать солнечные лучи. Я сейчас в основном говорю о жаре, и поэтому там не складывается такой нагревающийся климат, как в Москве. В Москве, скажем, если посмотреть тот же "Балчуг" или районы Ясенево, Тропарево, то вы увидите и внутри города различия. Ну не семь градусов, которые я сказал, но в три-четыре градуса они будут. Все зависит и от площадей зеленых насаждений и от числа предприятий.