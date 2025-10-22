Латвия не пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Латвия не разрешит пролет самолета президента России Владимира Путина через свое воздушное пространство на планируемую встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Будапеште, заявил в среду МИД республики.

"Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет своего воздушного пространства", - говорится в заявлении, которое распространили латвийские СМИ.

При этом в ведомстве заявили, что "Латвия поддерживает усилия Трампа" по прекращению военных действий на Украине.