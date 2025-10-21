Поиск

Варшава заявила, что не может гарантировать безопасный пролет Путина в Будапешт

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Варшава не гарантирует безопасный пролет президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, заявил во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ.

Министр отметил, что запрет на пролет российских самолетов действует на всей территории Евросоюза. "Из России в Венгрию можно долететь, например, через Турцию, Черногорию и Сербию", - добавил он.

Трамп и Путин 16 октября провели телефонный разговор. Американский лидер после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан со своей стороны заявил, что уже поручил сформировать комитет по организации этого саммита.

Будапешт Владимир Путин Дональд Трамп Польша США Радослав Сикорский
FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Встреча Рубио и Лаврова пока отложена, они могут созвониться еще раз

Что случилось этой ночью: вторник, 21 октября

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Бессент заявил, что США ждут усиления экономического давления на РФ со стороны G7

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку

