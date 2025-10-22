Поиск

Венгрия призвала другие страны пропустить самолеты Путина и Трампа на саммит в Будапеште

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что любая страна, желающая разрешения кризиса на Украине, должна пропустить через свое воздушное пространство самолет с президентом РФ Владимиром Путиным на борту на саммит в Будапеште.

"И если какая-то страна не позволит российскому президенту пролететь через свое воздушное пространство, то это значит, что это государство не хочет мира", - сказал он в интервью CNN.

Он также выразил надежду на то, что все страны ЕС, через которые может пролетать самолет с президентом США Дональдом Трампом на саммит, не будут чинить ему препятствий.

Также министр заявил, что в данный момент изолированной является не Венгрия, а ЕС, который, по словам Сийярто, не играет роли в решении каких-либо мировых кризисов с безопасностью и сам способствует эскалации ситуации.

В понедельник глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что болгарские власти разрешат российскому самолету с Путиным на борту пролететь через свое воздушное пространство для участия во встрече с Трампом в Будапеште в случае ее проведения.

Однако во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Варшава не гарантирует безопасный пролет президента России на встречу с американским лидером в Будапеште. "Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ.

Сикорский отметил, что запрет на пролет российских самолетов действует на всей территории Евросоюза. "Из России в Венгрию можно долететь, например, через Турцию, Черногорию и Сербию", - добавил он.

Венгрия Петер Сийярто Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });