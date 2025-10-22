Венгрия призвала другие страны пропустить самолеты Путина и Трампа на саммит в Будапеште

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что любая страна, желающая разрешения кризиса на Украине, должна пропустить через свое воздушное пространство самолет с президентом РФ Владимиром Путиным на борту на саммит в Будапеште.

"И если какая-то страна не позволит российскому президенту пролететь через свое воздушное пространство, то это значит, что это государство не хочет мира", - сказал он в интервью CNN.

Он также выразил надежду на то, что все страны ЕС, через которые может пролетать самолет с президентом США Дональдом Трампом на саммит, не будут чинить ему препятствий.

Также министр заявил, что в данный момент изолированной является не Венгрия, а ЕС, который, по словам Сийярто, не играет роли в решении каких-либо мировых кризисов с безопасностью и сам способствует эскалации ситуации.

В понедельник глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что болгарские власти разрешат российскому самолету с Путиным на борту пролететь через свое воздушное пространство для участия во встрече с Трампом в Будапеште в случае ее проведения.

Однако во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Варшава не гарантирует безопасный пролет президента России на встречу с американским лидером в Будапеште. "Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ.

Сикорский отметил, что запрет на пролет российских самолетов действует на всей территории Евросоюза. "Из России в Венгрию можно долететь, например, через Турцию, Черногорию и Сербию", - добавил он.