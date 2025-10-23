Калужский аэропорт вновь закрыт для полетов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга ("Грабцево"), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства.

С момента открытия аэропорта для полетов (аэропорт приостанавливал работу два раза за прошедшие сутки) прошло менее двух часов.

По данным онлайн-табло, в аэропорту не запланированы прибывающие и вылетающие рейсы до 12:55.



