Глава Рязани отстранен от должности на время проверки декларации

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава администрации Рязани Виталий Артемов отстранен от должности на время антикоррупционной проверки, сообщила пресс-служба Рязанской городской думы.

"Распоряжением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой от замещаемой должности муниципальной службы главы администрации города Рязани с 23 октября 2025 года до окончания срока проверки (до 20 декабря включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич", - сказано в сообщении.

Это связано с тем, что антикоррупционный комитет Рязанской области по распоряжени. губернатора начал проверку "достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".

22 октября президиум Рязанского регионального отделения партии "Единая Россия" приостановил полномочия Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума. Основанием для приостановления полномочий сити-менеджера стали многочисленные жалобы жителей города, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы.

На заседании регионального правительства 14 октября губернатор Павел Малков раскритиковал администрацию Рязани за использование коммерческих кредитов при формировании бюджетов.

"Брать коммерческие кредиты при текущих ставках - это самоубийство. Я удивлен, что Рязань, несмотря на рост доходов, взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых", - подчеркнул Малков.

Он поручил контрольному управлению разобраться, насколько эти решения были обоснованы и во что они реально обошлись.

