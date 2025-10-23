Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотников ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.



