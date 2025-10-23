Поиск

Хуснуллин призвал не тратить средства на непроверенные технологии строительства

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал работать про проверенным технологиям в сфере строительства и ремонта дорог.

"Я прошу, (...) это касается и асфальтобетонных смесей, и сроков эксплуатации, и разных технологий ремонта, коллеги, давайте мы еще раз посмотрим, нужно ли нам сейчас платить за то, в чем мы не уверены, но деньги тратить сегодня. (...) Давайте все-таки будем работать по тому, что уже проверено, что мы понимаем", - сказал Хуснуллин на пленарном заседании XII Международной специализированной выставки "Дорога 2025".

Говоря о финансировании дорожной отрасли, вице-премьер подчеркнул, что базово объем средств на эту сферу удалось сохранить.

"И со следующего года у нас он, с 2027-го, даже увеличен. Поэтому надо, конечно, этими деньгами более эффективно управлять", - подчеркнул Хуснуллин.

Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации более 290 украинских БПЛА за сутки

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19 человек

Медведев назвал действия Трампа "актом войны против России"

Медведев назвал действия Трампа "актом войны против России"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });