Хуснуллин призвал не тратить средства на непроверенные технологии строительства

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал работать про проверенным технологиям в сфере строительства и ремонта дорог.

"Я прошу, (...) это касается и асфальтобетонных смесей, и сроков эксплуатации, и разных технологий ремонта, коллеги, давайте мы еще раз посмотрим, нужно ли нам сейчас платить за то, в чем мы не уверены, но деньги тратить сегодня. (...) Давайте все-таки будем работать по тому, что уже проверено, что мы понимаем", - сказал Хуснуллин на пленарном заседании XII Международной специализированной выставки "Дорога 2025".

Говоря о финансировании дорожной отрасли, вице-премьер подчеркнул, что базово объем средств на эту сферу удалось сохранить.

"И со следующего года у нас он, с 2027-го, даже увеличен. Поэтому надо, конечно, этими деньгами более эффективно управлять", - подчеркнул Хуснуллин.