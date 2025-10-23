Поиск

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Новые санкции ЕС, победа российской гимнастки на ЧМ, следственные действия с главой Агентства по страхованию вкладов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения впервые предусматривают меры против российского газового сектора: страны Союза намерены отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года. Вводятся санкции против компаний РФ в сфере электроники, телекоммуникаций, логистики и машиностроения. Под ограничения подпадают "Соллерс", "Полюс" и "АвтоВАЗ". С 12 ноября ЕС запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком, с 25 ноября запретил сделки с рублевым стейблкоином А7А5. Европейским туристическим компаниям запретили организовывать поездки в Россию.

- Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Возможное снятие ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия будет эскалацией, предупредил он.

- Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников был доставлен в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о деле о мошенничестве.

- Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия.

- Почти 260 VPN-сервисов заблокированы в РФ. Это на 31% больше, чем годом ранее.

- Владимир Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей. При этом он добавил, что важно поддерживать стремление людей к созданию семьи и многодетности. Валентина Матвиенко в свою очередь предложила переориентировать программу маткапитала на поддержку рождения третьего и последующих детей.

- Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье. Второе место в финале заняла гимнастка из США Лиэнн Вон, бронзовым призером стала китаянка Чжан Цинъин.

