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На данный момент около 270 детей мигрантов успешно сдали тесты по русскому языку

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Порядка 55% детей мигрантов, допущенных с 1 апреля 2025 года к тестированию на владение русским языком для приема в российские школы, успешно его сдали, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Из 509 ребят, которые имели право пойти на тестирование, сейчас 55% успешно его сдали, где-то в районе 270 человек. Остальные не сдали, и они могут (сделать это) повторно через три месяца", - сказал Музаев в среду в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

13 мая в Рособрнадзоре сообщали, что с момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие, 81% заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах. На процедуру тестирования были допущены 335 иностранных граждан, 44 уже приняли участие в тестировании, из которых 27 человек (61%) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.

Тестирование на владение русским языком для несовершеннолетних иностранных граждан, планирующих продолжить обучение в российских школах, было введено с 1 апреля 2025 года.

Анзор Музаев Рособрнадзор
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