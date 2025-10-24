Правительство утвердило метод эталонных затрат в электросетях

Частично он заработает уже с 2026 года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Кабмин РФ утвердил эталонный метод затрат в электросетевом комплексе.

Соответствующее постановление правительства было размещено в пятницу вечером на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту документа, эталоны будут применяться уже с 2026 года. Как пояснила ФАС в своем сообщении, со следующего года при помощи этого метода будут рассчитываться 30% операционных расходов территориальных сетевых организаций.

Предполагается, что в 2027 году эту долю доведут до 70%, а в 2028 году - уже до 100%.

Помимо применения значений эталонов затрат ТСО, на расходы будут влиять региональный коэффициент, коэффициент учета влияния сроков эксплуатации, коэффициент распределения сетей по территории региона.

"Значения эталонов затрат определены для 59 видов оборудования: 52 основного электросетевого и 7 вторичного, которое ранее не учитывалось при регулировании. Также установлены региональные коэффициенты для групп субъектов РФ, которые учитывают климатические и социально-экономические условия деятельности территориальных сетевых организаций", - поясняется в сообщении ФАС.

Проект разработанного ФАС документа был опубликован в июне этого года. Он предполагал, что метод эталонного регулирования будет применяться при формировании операционных расходов большинства территориальных сетевых организаций. Согласно тексту опубликованного документа, "эталоны" не затронут сети в новых регионах, а также сети потребителей (кроме сетей РЖД), сети, обслуживающие одного потребителя, а также сети в технологически изолированных территориях и организации, чья необходимая валовая выручка (НВВ) на текущий год составила менее 5% суммарной необходимой выручки ТСО.

В ФАС отмечали, что при расчетах эталона будет учитываться ряд факторов: например, повышающий коэффициент износа оборудования, что позволит стимулировать сетевые организации заниматься обновлением оборудования, региональный коэффициент и другие. Соответствующие расчеты могут быть использованы уже при определении затрат сетей в тарифную кампанию на 2028 г., говорилось в тексте проекта.

По методу эталона уже регулируется энергосбытовой сектор. ФАС также предлагала внедрить эталоны в теплоснабжении.