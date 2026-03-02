Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

Фото: Андрей Бок/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский книжный союз (РКС) представил тестовую версию перечня книг, которые с 1 марта должны быть промаркированы как содержащие упоминание о наркотических средствах, говорится в сообщении на сайте союза.

"Книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя (издателя), и в дальнейшем обязательность их маркировки самостоятельно контролируется прочими участниками рынка (розницей, библиотеками, оптовиками)", - говорится в сообщении.

В представленном списке более 1 тыс. наименований книг, в том числе сочинения Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Виктора Пелевина, Харуки Мураками, Донато Карризи.

Как пояснили в РКС, издатель инициирует включение книги в перечень, прислав сообщение на соответствующую почту союза.

"В случае отсутствия книги в перечне, но при обоснованных сомнениях у специалистов книготорговли или библиотек, последние обращаются к её издателю в трёхдневный срок. Получив запрос от книжников/библиотек, издатель в течение десяти дней проводит анализ книги на соответствие критериям, установленным приказом Минцифры №475", - говорится в сообщении.

После этого в зависимости от результатов анализа издатель в течение двух дней либо вносит книгу в перечень, либо сообщает библиотеке/магазину об отсутствии оснований для маркировки.

В РКС добавили, что перечень будет пополняться еженедельно.