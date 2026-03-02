Олег Кононенко назначен командиром экипажа корабля "Союз МС-31"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК), командир отряда "Роскосмоса" Олег Кононенко назначен в экипаж корабля "Союз МС-31", сообщили в ЦПК.

Согласно данным, опубликованным на сайте Центра, Кононенко назначен командиром экипажа, первым бортинженером - Александр Гребенкин. Их дублерами стали Николай Чуб и Александр Горбунов.

Кононенко исполняет обязанности начальника ЦПК с 10 ноября 2025 года.

Как сообщал "Интерфакс", 4 февраля 2024 года Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

5 июня 2024 года Кононенко первым в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов.

Кроме того, в сентябре 2024 года космонавты Кононенко и Чуб в ходе экспедиции на Международной космической станции (МКС) установили рекорд по длительности одного полета на станции. Суммарно космонавты пробыли в космосе 374 суток.