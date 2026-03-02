Поиск

Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока: им поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Кроме того, обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами.

Совещание по этой тематике прошло в ситуационном центре Минтранса с участием представителей МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии, отечественных и зарубежных авиакомпаний.

"Особое внимание уделили ценовой политике - повышенный спрос после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен", - сказано в сообщении.

На данный момент, по информации Минтранса, из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство десяти стран: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии. Приостановлены рейсы в/из девять перечисленных государств. Российские перевозчики заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

В минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых - между Россией и ОАЭ. Оформлены возвраты более 10 тыс. билетов. Наибольшее количество организованных туристов сейчас также в ОАЭ - более 20 тыс. человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте - суммарно более 500 путешествующих российских граждан. Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры.

"События на Ближнем Востоке развиваются стремительно. Остаемся на постоянной связи с перевозчиками и готовимся к следующему этапу - открытию неба, - заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, которого цитирует пресс-служба ведомства. - Как только ограничения на использование воздушного пространства будут сняты, важно организованно и быстро вывезти людей. При необходимости рейсы будут укрупняться и выполняться на широкофюзеляжных судах, чтобы забрать максимальное количество людей, как только коридоры откроются".


Ближний Восток Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Олег Кононенко назначен командиром экипажа корабля "Союз МС-31"

Екатерина Шульман заочно приговорена к году колонии за нарушения закона об иноагентах

Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

 Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

 Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

Туристам напомнили о праве расторгнуть или изменить договор с турфирмой при угрозе безопасности

Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

 Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Верховный суд признал "Антивоенный комитет России" террористической организацией

Иностранец с непогашенной судимостью не сможет приобрести гражданство России

 Иностранец с непогашенной судимостью не сможет приобрести гражданство России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 232 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8558 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });