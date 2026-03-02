Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока: им поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Кроме того, обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами.

Совещание по этой тематике прошло в ситуационном центре Минтранса с участием представителей МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии, отечественных и зарубежных авиакомпаний.

"Особое внимание уделили ценовой политике - повышенный спрос после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен", - сказано в сообщении.

На данный момент, по информации Минтранса, из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство десяти стран: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии. Приостановлены рейсы в/из девять перечисленных государств. Российские перевозчики заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

В минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых - между Россией и ОАЭ. Оформлены возвраты более 10 тыс. билетов. Наибольшее количество организованных туристов сейчас также в ОАЭ - более 20 тыс. человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте - суммарно более 500 путешествующих российских граждан. Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры.

"События на Ближнем Востоке развиваются стремительно. Остаемся на постоянной связи с перевозчиками и готовимся к следующему этапу - открытию неба, - заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, которого цитирует пресс-служба ведомства. - Как только ограничения на использование воздушного пространства будут сняты, важно организованно и быстро вывезти людей. При необходимости рейсы будут укрупняться и выполняться на широкофюзеляжных судах, чтобы забрать максимальное количество людей, как только коридоры откроются".



