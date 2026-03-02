Туристам напомнили о праве расторгнуть или изменить договор с турфирмой при угрозе безопасности

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности их жизни в стране пребывания, могут потребовать расторжения договора или его изменения, сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве подчеркивают, что сообщения об отсутствии у туристов такого права, а также "разъяснения" о необходимости уплаты туроператорам за право изменить договор различных штрафов, являются недопустимыми и заведомо недобросовестными.

В связи с событиями на Ближнем Востоке Роспотребнадзор напоминает, что каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав. Правовые основы обеспечения безопасности туристов закреплены в статье 14.

"Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг"", - проинформировали в пресс-службе.

При этом, как уточнили в Роспотребнадзоре, право туриста может быть реализовано как в судебном порядке, так и по соглашению сторон.

"Всякого рода "новости", несущие в себе недостоверную информацию о якобы отсутствующих у потребителя законных правах на расторжение или изменение заключенного договора о реализации туристского продукта вследствие возникновения в месте временного пребывания угрозы безопасности жизни туристов, а также "разъяснения" о необходимости уплаты туроператорам за такое право различных штрафов являются недопустимыми и заведомо недобросовестными", - подчеркнули в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что при заключении договора туроператор обязаны представить туристу или иному заказчику достоверную информацию, в том числе включающую сведения об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, и о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что для потребителей, уже заключивших договор, "важно иметь в виду, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и факт принятия соответствующих мер со стороны РФ, направленных на предотвращение связанных с этим рисков, является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договор (....) в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (...), в том числе в досудебном порядке".

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что территориальными органами Роспотребнадзора осуществляется "подробное консультирование потребителей туристских услуг и оказание им содействия в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей".

Все необходимые консультации можно получать через Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).