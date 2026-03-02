Екатерина Шульман заочно приговорена к году колонии за нарушения закона об иноагентах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве заочно приговорил политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года.

Уголовное дело было рассмотрено в отсутствие Шульман, находящейся в розыске.

По данным прокуратуры, судом установлено, что признанная иноагентом Шульман дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжила распространение материалов в сети без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.

Шульман является сотрудником организации, признанной в РФ нежелательной, - Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.