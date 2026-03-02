Поиск

Екатерина Шульман заочно приговорена к году колонии за нарушения закона об иноагентах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве заочно приговорил политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года.

Уголовное дело было рассмотрено в отсутствие Шульман, находящейся в розыске.

По данным прокуратуры, судом установлено, что признанная иноагентом Шульман дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжила распространение материалов в сети без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.

Шульман является сотрудником организации, признанной в РФ нежелательной, - Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Екатерина Шульман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Олег Кононенко назначен командиром экипажа корабля "Союз МС-31"

Екатерина Шульман заочно приговорена к году колонии за нарушения закона об иноагентах

Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

 Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

 Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

Туристам напомнили о праве расторгнуть или изменить договор с турфирмой при угрозе безопасности

Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

 Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Верховный суд признал "Антивоенный комитет России" террористической организацией

Иностранец с непогашенной судимостью не сможет приобрести гражданство России

 Иностранец с непогашенной судимостью не сможет приобрести гражданство России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 232 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8558 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });