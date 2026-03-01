Более ста рейсов из РФ на Ближний Восток отменены к вечеру воскресенья

Фото: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Более ста авиарейсов из России в страны Ближнего Востока отменено к вечеру воскресенья, сообщил Минтранс РФ.

"По данным на вечер 1 марта, отменено 109 рейсов между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные - 71 рейс. Большинство отмененных (86%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно", - сообщило ведомство.

По информации, полученной Минтрансом от большинства российских и иностранных авиакомпаний, пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах или находятся дома. Обстановка в российских аэропортах спокойная, скоплений пассажиров нет. Авиакомпании России вернули средства за почти 8 тыс. билетов, по заявкам примерно 2 тыс. пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты.

До 02:59 мск 11 марта продолжают действовать рекомендации (NOTAM) Росавиации, разосланные российским перевозчикам 28 февраля, напомнили в Минтрансе. При выполнении полетов им рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением мер безопасности и мониторингом рекомендаций авиавластей иностранных государств. Полеты в Израиль и Иран по-прежнему приостановлены до последующих уведомлений.