Число уличных разбоев и грабежей снизилось в России почти на треть с начала года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о снижении количества уличных разбоев и грабежей почти на треть за период с января по сентябрь 2025 года по сравнению с предыдущим годом.

"Число уличных разбоев сократилось на 24,8%, грабежей - на 31,5%, краж - на 20,7%", - говорится в опубликованной министерством статистике преступлений.

Безопаснее по сравнению с годом ранее стало на улицах, площадях, в парках и скверах - здесь зарегистрировано на 14,2% меньше преступлений.

Кроме того, в МВД заявили о снижении на 21,1% количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, также на 15% меньше было совершено преступлений ранее судимыми гражданами.