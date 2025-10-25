Балтфлот отработал отражение атаки БПЛА на учениях в Калининградской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Тренировка с военнослужащими подразделений охраны военных объектов и постов воздушного наблюдения Балтийского флота прошла на территории Калининградской области, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"Основной целью мероприятия была отработка действий по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника на объекты военной инфраструктуры флота", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ходе тренировки сводные группы радиоэлектронной борьбы выполнили задачи по постановке помех во взаимодействии с группами огневого поражения.

"На полигоне "Хмелевка" военнослужащие в составе постов воздушного наблюдения отработали стрельбу из зенитной спаренной 25-мм установки и 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта "Утёс" по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты условного противника", - информирует флот.

По его данным, тренировка была плановой.