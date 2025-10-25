Беспилотник нашли у дома в калужском Обнинске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рядом с домом в Обнинске (Калужская область) обнаружен дрон, сообщил врио главы наукограда Стефан Перевалов.

"В районе одного из домов по (улице) Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале.

Перевалов подчеркнул, что ситуация под контролем, и попросил сохранять спокойствие и не выкладывать в сеть фото и видео проводимых оперативных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Калужской области было нейтрализовано 12 БПЛА.