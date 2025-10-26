Три частных жилых дома повреждены в Луганске при атаке беспилотника

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины атаковал частный сектор в Луганске, повреждены три жилых дома, сообщили в правительстве ЛНР.

"В Луганске беспилотник ВСУ самолетного типа ударил по частным домам по ул. Печерская. Пострадавших чудом удалось избежать", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

В нем уточняется, что в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.